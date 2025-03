Ce spune Donald Trump după intrarea în vigoare a tarifelor suplimentare în SUA. Consecințele pentru România

Noile politici economice ale administrației americane au zdruncinat închiderea investitorilor, cu impact vizibil pe piețele financiare. Și au atras represalii. Uniunea Europeană și Canada au anunțat taxe proporționale asupra importurilor de bunuri americane.

Conform estimărilor Comisiei Europene, tarifele americane vor afecta mărfuri în valoare de 26 miliarde de dolari din exporturile Uniunii Europene, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din exporturile totale de bunuri ale UE către SUA. Astfel, importatorii de peste ocean vor plăti până la 6 miliarde de euro în plus pentru produsele europene.

Comisia Europeană a reacționat imediat cu un răspuns proporțional. A anunțat tarife în oglindă pentru o serie de produse importate din Statele Unite, de la oțel și aluminiu până la motociclete, bărci și produse agricole, mărfuri în valoare totală de 26 de miliarde de euro, astfel încât să contrabalanseze deficitul comercial. Măsurile vor fi aplicate între 1 și 13 aprilie, în două etape. Este posibil ca lista de produse să crească, însă oficialii Comisiei Europene au declarat că sunt deschiși la negocieri. Pe de altă parte, și președintele american a anunțat că în doar trei săptămâni va prezenta propunerile pentru o gamă mai largă de tarife reciproce.

Consecințe pentru România

Pentru România, noile măsuri ridică semne de întrebare asupra viitorului schimburilor comerciale cu SUA. În 2024, exporturile României către Statele Unite au fost de puțin peste 2 miliarde de euro, dintre care 400 de milioane de euro au reprezentat exporturi de oțel. Pe de altă parte, România a importat din SUA mărfuri în valoare de 1,3 miliarde de euro în 2024, conform Institutului Național de Statistică. Aceste cifre plasează SUA pe locul 12 în topul destinațiilor pentru produsele românești. În acest context, România, ca parte a blocului european, va fi afectată, însă cea mai mare presiune va fi resimțită de marile economii europene, precum Germania, principalul exportator european către SUA.

Cu intenția declarată de a-i proteja pe producătorii americani de oțel și aluminiu, administrația Trump a instituit tarife vamale de 25% pentru toate importurile de metale și a extins taxele pentru sute de produse fabricate din aceste metale, de la piulițe și șuruburi la lame de buldozer și cutii de suc.

Donald Trump, președintele SUA: „Am fost tratați foarte nedrept de toate țările din lume. Uniunea Europeană este oribilă, îngrozitoare, dar ne luăm revanșa."

Comisia Europeană a reacționat aproape imediat.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene: „Regretăm foarte mult decizia SUA. Tarifele sunt nocive pentru afaceri și chiar mai dăunătoare pentru consumatori. Perturbă lanțurile de aprovizionare, aduc incertitudine în economie, pun în pericol locurile de muncă și generează scumpiri. Uniunea Europeană trebuie să acționeze ca să-și protejeze consumatorii și afacerile. Contra-măsurile pe care le adoptăm astăzi sunt puternice, dar proporționale."

Impactul economic global

Bazată pe tarife agresive și reduceri semnificative ale cheltuielilor guvernamentale, agenda economică a lui Trump a făcut bursele să se clatine și a stârnit îngrijorări cu privire la o potențială încetinire a creșterii celei mai mari economii a lumii.

Matt Egan, New York: „Bursa (americană) a virat de la niveluri record la spaimă de recesiune în doar 3 săptămâni, iar asta ne amintește cât de fragilă este încrederea."

Seth Sutel, The Associated Press: „Americanii nu mai au încredere să consume, să cheltuiască bani, iar asta se vede în prețul acțiunilor pentru companiile aeriene și așa mai departe."

Larry Summers, fost secretar al trezoreriei în mandatul lui Bill Clinton: „Oamenii depind de predictibilitate: a politicilor, a băncii centrale, a legislației, a lanțului de aprovizionare. Cred că riscăm un cerc vicios în care economia slăbită duce la piețe turbulente care mai departe slăbesc și mai mult economia."

Robert Halver, analist economic Germania: „Putem vorbi fără ezitare de tarife stupide, dar cel mai rău lucru în legătura cu tarifele lui Donald Trump este că nu știm ce mai urmează. Politica lui tarifară este haotică, mai schimbătoare decât vremea de aprilie.”

După ce duminică a refuzat să excludă o iminentă recesiune, președintele Trump a schimbat foaia și acum susține că politicile sale nu ar genera criză economică.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu anticipez deloc recesiune, cred că economia țării noastre va înflori. Dar asta se poate obține pe calea ușoară ori pe calea grea. Am ales calea grea, pentru că are rezultate de 20 de ori mai bune. Și nu uitați că Trump are totdeauna dreptate.”

Pe de altă parte, Donald Trump a încercat să stimuleze preţurile în cădere liberă ale acţiunilor Tesla, transformând marți noapte peluza Casei Albe într-un showroom auto. Președintele a a anunțat că va cumpăra una dintre maşinile electrice produse de prietenul Elon Musk şi i-a amenințat pe protestatarii anti-Musk cu "iadul”.

Donald Trump, președintele SUA: „O să cumpăr. În primul rând, fiindcă e un produs extraordinar. În al doilea rând, fiindcă acest om și-a dedicat întreaga lui energie și viață acestui proiect. Și cred că a fost tratat nedrept de către un grup mic de persoane. Vreau că oamenii să știe că nu poți să fii pedepsit fiindcă ești patriot. Iar el e un mare patriot.”

Musk - director executiv al Tesla - a fost însărcinat de Trump să reducă drastic cheltuielile publice. A inițiat concedieri masive, care au atras furia americanilor. Urmarea este că vânzările Tesla s-au prăbușit, multe mașini au fost vandalizate, iar unii proprietarii nemulţumiţi de Tesla au lipit chiar autocolante pe maşinile lor, spunând că le-au cumpărat "înainte că Elon să o ia razna". Ori maschează logo-ul Tesla cu autocolante ale altor mărci.

