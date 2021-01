Reacții internaționale, după ce Congresul SUA a fost asaltat de susținătorii lui Donald Trump

Foști președinți americani, lideri internaționali și chiar internauți și publicații din diverse țări au reacționat la haosul din Statele Unite.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat miercuri seară trist din cauza asaltului asupra Capitoliului din Washington şi a subliniat că, în astfel de cazuri, este fundamental ca liderii să fie foarte clari în a le transmite susţinătorilor lor să evite violenţele, transmite EFE.

Prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Guterres a reacţionat la evenimentele violente din capitala SUA, unde sute de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu, Donald Trump, au luat cu asalt sediul legislativului american, obligându-l să-şi suspende reuniunea dedicată validării victoriei electorale a preşedintelui ales Joe Biden.

„În aceste circumstanţe, este important ca liderii politici să insiste pe lângă susţinătorii lor asupra nevoii de a evita violenţa, precum şi să respecte procesele democratice şi statul de drept”, a insistat secretarul general al ONU.

Fostul preşedinte american Barack Obama a afirmat că violenţele de miercuri de la Capitoliu sunt un moment de "mare dezonoare şi ruşine" pentru SUA, dar nu reprezintă o "surpriză totală".

"Istoria va reţine pe bună dreptate violenţele de astăzi de la Capitoliu, instigate de un preşedinte în exerciţiu (Donald Trump - n.r.) care a continuat să mintă în legătură cu rezultate unor alegeri legitime, ca un moment de mare dezonoare şi ruşine pentru naţiunea noastră", a transmis Obama printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

"Însă ar însemna să ne păcălim singuri dacă le-am trata ca o surpriză totală", a adăugat fostul preşedinte democrat.

"De două luni, un partid politic şi ecosistemul media care îl însoţeşte au fost de prea multe ori reticenţi în a le spune susţinătorilor săi adevărul, şi anume că nu au fost alegeri extrem de strânse şi că preşedintele ales (Joe) Biden va fi învestit la 20 ianuarie", a mai scris Obama.

"Discursul lor fantezist s-a îndepărtat ca o spirală de realitate şi se bazează pe ani de resentimente sădite. Acum vedem consecinţele, stimulate într-un crescendo violent", a adăugat el.

Obama a mai precizat că liderii republicani au de ales între "a continua să meargă în jos pe acest drum şi să amplifice focurile dezlănţuite" şi "realitate" şi "primii paşi pentru stingerea flăcărilor".

"Ei pot alege America", a subliniat fostul lider de la Casa Albă, în mandatul căruia Joe Biden a fost vicepreşedinte.

Fostul preşedinte american Bill Clinton (1993-2001) a denunţat într-un comunicat un "asalt fără precedent" împotriva instituţiilor americane.

"Astăzi (miercuri), am fost confruntaţi cu un asalt fără precedent contra Capitoliului, Constituţiei şi ţării noastre", a declarat Bill Clinton într-un comunicat.

"Agresiunea a fost alimentată de mai mult de patru ani de politică otrăvită răspândind dezinformare deliberată, semănând neîncredere în sistemul nostru şi opunându-i pe americani unii altora. Fitilul a fost aprins de Donald Trump şi de cei mai fervenţi catalizatori ai săi, dintre care mulţi în Congres, pentru a răsturna situaţia, rezultatul unor alegeri pe care le-a pierdut", a mai spus fostul preşedinte democrat.

Premierul canadian Justin Trudeau a exprimat miercuri "îngrijorarea" canadienilor faţă de violenţele electorale izbucnite în SUA, pe care le-a calificat drept un "atac la adresa democraţiei", relatează AFP şi DPA.

"Canadienii sunt profund îngrijoraţi şi trişti în legătură cu atacurile împotriva democraţiei în SUA, cel mai apropiat aliat şi vecin. Violenţa nu va reuşi niciodată să răstoarne voinţa poporului”, a scris Trudeau pe Twitter.

Internauţii şi unele mass-media din China făceau comentarii acide joi, pe reţelele sociale, în legătură cu scenele de haos de la Capitoliu, fără a ezita să facă o paralelă între situaţia de la Washington şi manifestanţii pro-democraţie din Hong Kong, informează AFP.

Fosta colonie britanică a fost zguduită în 2019 de o amplă mişcare de contestare împotriva tutelei, considerate în creştere, din partea Beijingului. Majoritar paşnică la început, mişcarea de contestare a dus la violenţe, mai ales atunci când manifestanţi au pătruns în interiorul "Legco", parlamentul local.

Pe Twitter, blocat de altfel în China, tabloidul naţionalist Global Times publică unele lângă altele fotografii cu intruziunea de la Capitoliu a susţinătorilor lui Donald Trump şi altele cu manifestanţi hongkongonezi în Legco.

.@SpeakerPelosi once referred to the Hong Kong riots as "a beautiful sight to behold" — it remains yet to be seen whether she will say the same about the recent developments in Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO