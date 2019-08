Reacția unei indigene, când vede Pădurea Amazoniană în flăcări. ”Ne ucid resursele de viață”

Femeia spune că o mare parte din vină o are și guvernul, din cauză că a acționat cu întârziere, în cazul incendiului care a acoperit de fum jumătate din Brazilia.

”De 2 ani tot încerc să previn astfel de dezastre, dar ei (n.r. – politicienii) nu au făcut nimic. Ne ucid râurile, sursele noastre de viață. Mâine vom închide străzile și vreau ca toată presa să fie aici, să vadă”, a spus femeia.

Localnicii spun că incendiile au fost puse în mod intenționat, pentru a face loc fermierilor, cu scopul de a stimula economia Braziliei, potrivit Daily Mail.

Pe fondul unei condamnări tot mai mari la nivel mondial, preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri că ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui număr record de incendii care se răspândesc în pădurea amazoniană, informează Reuters.

În Brazilia, anul acesta s-au înregistrat 74.000 de incendii în pădurea amazoniană, cu 84 la sută mai multe decât anul trecut. În ultimele două zile au fost identificate 2.500 de noi focare.

Cu o suprafaţă de 5,5 milioane de kilometri pătraţi, Pădurea Amazoniană, care găzduieşte peste 3 milioane de specii de plante şi animale şi 1 milion de indigeni, este vitală în reglarea încălzirii globale. Pădurile absorb anual milioane de tone de emisii de carbon.

Want to fight #AMAZONFIRES and support its indigenous peoples? Have a#MeatFreeLaborDay! Most of the fires are set by cattle ranchers to clear land and drive off indigenous peoples from their reserves. RT and spread the word... Go Meat Free This Labor Day! pic.twitter.com/wEn8Iioimt