Reacția uluitoare a copiilor din „casa ororilor” când aud sentința primită de părinți. FOTO

David și Louise Turpin au fost arestați în ianuarie 2018, când fiica lor de 17 ani a reușit să fugă din locuința din Perris. Astfel, cei doi au pledat vinovați la acuzațiile de abuz în cazul a 12 din cei 13 copii.

Aceștia au fost supuși la chinuri groaznice timp de cel puțin nouă ani, astfel că vor sta după gratii pentru tot restul vieții – asta în cazul în care nu vor reuși să obțină eliberarea condiționată după ce au efectuat 25 de ani din sentință, scrie BBC News.

În instanță, copiii au mărturisit că își iubesc părinții, în ciuda tuturor abuzurilor.

„Îmi iubesc atât de mult ambii părinți. Poate că nu ne-a crescut în cel mai bun mod, dar mă bucur că au făcut-o, pentru că m-au transformat în persoana care sunt astăzi”, a declarat unul dintre copiii abuzați, Jessica, într-o scrisoare citită de fratele său la audierea de vineri.

Un tânăr abuzat a mărturisit: „Nu pot descrie în cuvinte prin ce am trecut în copilărie. Uneori încă am coșmaruri cu lucrurile îngrozitoare care ni s-au întâmplat, cum ar fi bătăile primite de frații mei. Asta a fost în trecut, iar acum suntem în prezent. Îmi iubesc părinții și i-am iertat pentru multe dintre lucrurile pe care ni le-au făcut”. Acum, el merge la facultate, a învățat să înoate și să meargă cu bicicleta.

„Părinții mi-au răpit viața. Dar acum încerc să mi-o refac. Sunt o lupătătoare, sunt puternică”, a spus una dintre fiicele celor doi, care a mărturisit că este „grozav” să fie independentă, conform CNN.

