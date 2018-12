Reacția simpatizanților ISIS, după atacul din Strasbourg. Atacatorul ar fi frecventat grupuri de islamiști

Aceștia au lăudat pe canalele de Telegram gestul atacatorului, potrivit unui site care monitorizează rețelele sociale folosite de jihadiști. Cu toate acestea, până în prezent atacul nu a fost revendicat, informează Le Figaro.

1) BREAKING: #ISIS supporters celebrating shooting near #Strasbourg #France Christmas market, including designated TG channels to “rejoice” & give good news". Tho no group has claimed responsibility, ISIS supporters tout the attack was carried out “days after our threats” pic.twitter.com/ezlz6tBHN4