Atac armat în Strasbourg: cel puțin 2 morţi și 11 răniți. Atacatorul ar fi fost încolţit de poliţiei. VIDEO

Bilanțul în acest moment arată doi morți și 11 răniți. Agresorul nu a fost încă prins, dar autorităţile l-au identificat.

Oamenii au fost sfătuiți să rămână în case.

Citiți în articol:

► Desfășurarea evenimentelor live update

► Atacatorul, încolţit de autorităţi

► Parlamentul European, închis

► Imagini cu victimele atacului

► Ce a povestit un martor

►Atacatorul ar fi fost în atenția autorităților pentru radicalizare

IMAGINI DIN STRASBOURG:

Desfășurarea evenimentelor live-update:

UPDATE 23:25 Dintre cei 11 răniți, 7 sunt în stare gravă, a precizat prefectura orașului Strasbourg.

UPDATE 23:20 Surse citate de Le Figaro scriu că atacatorul a fost încercuit de poliţie. El ar avea o armă de foc şi un cuţit.

UPDATE 23:10 Atacatorul ar fi fost încolţit pe strada Epinal din Strasbourg, scrie Le Figaro, unde are loc un schimb de focuri cu poliţia. Atacatorul ar fi fost rănit în cursul atacului şi a fugit pe jos. Printre răniţi se află şi un militar.

UPDATE 23:07 Cazul a fost preluat de Parchetul Anti-Terorism din Paris.

UPDATE 23:05: Potrivit BFMTV, atacatorul ar fi fost cunoscut poliției. Le Derniers Nouvelles D’Alsace citează surse din anchetă, care au precizat că acesta ar fi fost în atenția autorităților franceze pentru radicalizare.

Pe numele său ar fi existat o „fișă S”, potrivit presei locale. Aceasta este un document folosit de autorități pentru a marca indivizii considerați o amenințare serioasă la aresa securității naționale. Litera S avine de la „securitatea statului” și este cel mai ridicat nivel de avertizare care se poate deschide pe numele unui atacator. Astfel, autoritățile pot supraveghea, dar nu pot aresta indivizii vizați de astfel de alerte.

UPDATE 23:00 Sediul Parlamentului European din Strasbourg a fost închis în urma unui atac cu focuri de armă într-o piaţă de Crăciun, soldat cu cel puţin doi morţi şi zece răniţi. Eurodeputaţilor li s-a cerut să rămână în interior, a anunţat un purtător de cuvânt, transmite Reuters.

UPDATE 22:55 Bilanţul a crescut la 2 morţi şi 11 răniţi, potrivit BFMTV.

Europarlamentarul britanic Richard Corbett a scris pe Twitter: „Sunt într-un restaurant în centrul orașului Strasbourg, unde s-au tras focuri de armă. Sunt informații neconfirmate că ar fi 3 morți. Restaurantul este blocat, nimeni nu poate intra sau ieși din el.”

Potrivit The Independent, anul acesta, autoritățile franceze au luat măsuri stricte de securitate la Târgul de Crăciun din oraș. De exemplu, este interzis vehiculelor neautorizate să circule pe străzile din apropierea târgului, cât acesta este deschis. Totodată, au fost insitituite puncte de securitate pe poduri, iar gențile pietonilor sunt percheziționate.

UPDATE 22:50 ”Am auzit mai multe împușcături, poate trei. Apoi, am văzut cum fugeau oamenii, iar unul dintre ei s-a prăbușit”, a povestit un martor pentru AFP.

UPDATE 22:47 Unitatea anti-terorism din Paris analizează situația în aceste momente.

UPDATE 22:43 Sediul parlamentului European din Strasbourg, unde zilele acestea se desfăşoară o sesiune plenară, este blocat după un schimb de focuri la târg de Crăciun, potrivit unui europarlamentar, relatează dpa.

"Parlamentul European a activat un protocol de urgenţă. Suntem în prezent blocaţi pentru a proteja oamenii aici. Rămâneţi în siguranţă şi în interior", a scris Eva Kaili (Grecia) pe Twitter.

UPDATE 22:40 Bilanţul atacului a crescut la un mort şi zece răniţi, potrivit prefecturii

UPDATE 22:37 Autorul atacului a fost identificat, a anunţat prefectura.

UPDATE 22:30 Ministrul de Interne, Cristophe Castaner, se îndreaptă în aceste momente la locul atacului.

UPDATE 22:24 În spitalele din Franța a fost declanșat ”planul alb”, astfel că toți medicii au fost mobilizați pentru a se pregăti să îngrijească victimele atacului.

UPDATE 22.20: Informațiile privind bilanțul victimelor variază.

Surse din poliție, citate de Les Dernières Nouvelles d'Alsace vorbesc despre 3 morți și 6 răniți.

UPDATE 22:15 Ministrul de Interne francez a scris pe Twitter că urmărește situația și că au fost mobilizate forțele de ordine. Totodată, el sfătuiește localnicii să rămână în case.

UPDATE 22:10 Președintele Emmanuel Macron și-a scurtat recepția de la Palatul Elysee, după ce a fost informat despre atac.

UPDATE 22:05 Prefectura orașului Strasbourg anunță că sunt 1 mort și 6 răniți în acest moment.

UPDATE 21:56 Sunt 4 persoane rănite în acest moment.

Atacatorul nu a fost încă prins, a anunțat primarul Strasbourgului, citat de Le Figaro.

UPDATE 21:50 Poliția le cere locuitorilor să rămână în case, deoarece ”un eveniment de securitate publică este în desfășurare”.

Împușcăturile ar fi avut loc în apropierea unui târg de Craciun, potrivit BBC.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI