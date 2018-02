Reacția majoretelor nord-coreene când se trezesc cu sosia lui Kim Jong-un lângă ele. VIDEO

Acesta a apărut în fața lor în timpul unui joc de hochei care a avut loc miercuri. Unele dintre majorete au început să râdă când l-au văzut pe individul identificat drept Howard lângă ele. Altele, în schimb, s-au arătat deranjate de gest, păstrând o expresie solemnă.

Sosia liderului nord-coreean a început să zâmbească, să danseze și să facă cu mâna spre cei care veniseră să asiste la meciul echipei comune de hochei a celor două Corei, disputat împotriva Japoniei, scrie Reuters.

„Joacă bine. Tocmai am înscris un punct. Ca președinte, este tot ce mi-am dorit. Chiar eu le-am instruit, bineînțeles că sunt cele mai bune majorete din lume”, a afirmat Howard, la scurt timp după ce oficiali ai Centrului Național Antitero l-au îndepărtat de majorete.

Howard este cetățean australian de origine chineză. El a fost implicat într-un incident și vineri, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, când s-a pozat cu sosia președintelui american Donald Trump, înainte să fie dați afară de pe stadion. El a fost reținut temporar de polițiști.

„Tot ce am făcut a fost să apar cu steagul și cu fața. Dacă nu vă place fața mea, n-am ce face. Așa m-am născut. Fața mea e prea politică. M-am născut cu ea și trebuie să trăiesc cu ea”, a spus sosia liderului nord-coreean, potrivit reporterului Vincent Bevins, citat de publicația The Independent.

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y