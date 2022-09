Războiul dintre Armenia şi Azerbaidjan a reizbucnit. Rusia vrea să ”stabilizeze situația”

Schimburi de focuri frecvente au fost raportate de-a lungul frontierei lor comune de la sfârşitul războiului din 2020 dintre Erevan şi Baku asupra regiunii disputate Nagorno-Karabah.

"Marţi, la ora 00:05 (2005 GMT), Azerbaidjanul a lansat un bombardament intens, cu artilerie şi arme de foc de calibru mare, împotriva poziţiilor militare armene în direcţia oraşelor Goris, Sotk şi Jermuk”, a anunţat Ministerul armean al Apărării, potrivit News.ro.

De asemenea, oficialul armean subliniat că Azerbaidjanul a folosit şi drone.

Heavy artillery fire being reported from Azerbaijan towards Armenia. pic.twitter.com/q3uNO4mJHi

La rândul său, Ministerul Apărării din Azerbaidjan a acuzat Armenia de „acte subversive pe scară largă” în apropierea districtelor de graniţă Dashkesan, Kelbajar şi Lachin, adăugând că s-au înregistrat pierderi în rândul armatei azere.

An official video by ARM MOD reportedly shows the attempt of Azeri troops to cross the Armenia-Azerbaijan border.

The attempt failed according to MOD. pic.twitter.com/kRsqMVqaqw