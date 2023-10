Război Israel – Hamas. Accesul la internet a fost întrerupt în Fâşia Gaza, în urma unor bombardamente

„Datele live ale reţelei arată o prăbuşire a conectivităţii în Fâşia Gaza, pe fondul semnalării unor bombardamente intense", a precizat Netblocks.

De asemenea, două mari reţele palestiniene de telefonie mobilă, Jawwal şi Paltel, au anunţat că liniile lor telefonice şi serviciile de internet au fost întrerupte.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel ???? pic.twitter.com/nDPf7HnjKF