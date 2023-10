Israelul acuză Hamas că foloseşte principalul spital din Gaza ca scut pentru tuneluri şi centre operaţionale. VIDEO

„Hamas a transformat spitalele în centre de comandă şi control şi în ascunzători pentru teroriştii şi comandanţii Hamas", a declarat contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, într-o conferinţă de presă.

El a arătat fotografii, diagrame şi înregistrări audio care ar arăta cum Hamas foloseşte sistemul de spitale şi în special spitalul Al Shifa pentru a ascunde o varietate de posturi de comandă şi puncte de intrare în reţeaua extinsă de tuneluri de sub Gaza.

IDF Spokesman Hagari revealed to the media today that Hamas' main operation is based out of tunnels below the Shifa Hospital in Gaza City.

He added that the vast intelligence compiled on the HQ has been shared with partner States. pic.twitter.com/B4T2bnoQ28