Răspunsul lui Trump pentru un bărbat de 93 de ani care a flirtat cu Melania. VIDEO

Melania a făcut cunoștință cu Thomas Cuthbert, veteran dintr-o localitate britanică, la o recepție dedicată împlinirii a 75 de ani de la debarcarea în Normandia a Aliaților, scrie Daily Mail.

„E drăguță, nu-i așa? Dacă nu erai tu și dacă eram cu 20 de ani mai tânăr...”, a glumit veteranl cu Donald Trump.

At #DDay75thAnniversary reception yesterday, 93 year old veteran Thomas Cuthbert told Donald Trump... 'If it wasn't for you, and if only I was 20 years younger..." hinting at Melania. What a legend! You can get away with being cheeky when you are a 93 year old hero :) pic.twitter.com/6SCnFBOn8f