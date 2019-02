Răspunsul bizar oferit de Michael Jackson la întrebarea dacă l-a violat pe Macaulay Culkin. VIDEO

Presa internaţională a publicat imagini exclusive cu Michael Jackson într-o ipostază bizară. Clipul nu a mai fost prezentat niciodată până acum.

Imaginile surprind o discuţie dintre Michael Jackson şi avocaţii care s-au ocupa de cazurile de agresiune sexuală asupra minorilor, de care regele muzicii pop a fost acuzat.

Avocaţii îl întreabă pe artist dacă a violat mai mulţi băieţi minori, iar reacţiile lui Michael sunt dintre cele mai bizare.

Cântăreţul are un comportament haotic în video. Râde, se miră, îşi duce mâinile la pălărie sau pe faţă, se preface că îi este somn şi casca. Mai mult, are momente în care are crize de râs, după care le spune avocaţilor că este la fel ca Iisus şi că este neînţeles.

După ce unul dintre avocaţi îl întreabă explicit dacă l-a violat pe Macaulay Culkin, iar Michael îşi dă ochii peste cap.

Vedeta nu a răspuns la niciuna dintre întrebările legate de abuzurile sexuale. El s-a folosit inclusiv de citate din Biblie pentru a evita dialogul.

