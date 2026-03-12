Veniturile sugerează că Rusia a obținut încă 672 de milioane de euro din vânzările de petrol, gaze și cărbune în luna martie, deoarece prețurile medii zilnice combinate au crescut cu 14% față de februarie.

Cea mai mare parte a acestei creșteri, aproximativ 625 de milioane de euro, pare să provină din comerțul cu petrol, potrivit cifrelor publicate de think-tank-ul Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Datele au fost publicate după ce Donald Trump a indicat luni că ar putea relaxa sancțiunile americane asupra petrolului rusesc, ca reacție la creșterea puternică a prețurilor globale după izbucnirea conflictului. Războiul a început la 28 februarie, cu atacuri aeriene ale SUA și Israelului în urma cărora a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Raportul CREA a apărut în același timp cu avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) potrivit căruia războiul a redus producția de petrol și gaze din zona Golfului cu cel puțin 10 milioane de barili pe zi, creând „cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale a petrolului”.

Veniturile din exporturile de materii prime sunt considerate o parte esențială a bugetului de stat al Rusiei, care finanțează inclusiv cheltuielile militare, printre care și războiul din Ucraina.

Alexander Kirk, activist pentru sancțiuni în cadrul ONG-ului Urgewald, a declarat: „Când piețele intră în panică, exportatorii autoritari profită. În mai puțin de două săptămâni, Rusia a câștigat aproximativ 6 miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili, bani care în cele din urmă alimentează mașina de război a Kremlinului.

Relaxarea sancțiunilor acum nu ar stabiliza piețele. Ar permite Rusiei să vândă același petrol la un preț mult mai bun. Sancțiunile americane au forțat petrolul rusesc să fie vândut cu un discount mare. O relaxare a acestor sancțiuni ar elimina diferența peste noapte și ar oferi Kremlinului un impuls de venituri de miliarde, exact în momentul în care presiunea începe să se simtă.”

Datele CREA publicate înainte de izbucnirea războiului cu Iranul arătau că veniturile Rusiei din exporturile de petrol și gaze au scăzut în ultimele 12 luni, chiar dacă volumul exporturilor de petrol rusesc a crescut.

De asemenea, IEA a anunțat joi că veniturile Rusiei din petrol brut și produse rafinate au scăzut în luna de dinaintea izbucnirii războiului cu Iranul, ajungând la cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului din Ucraina, în 2022.

Scăderea din februarie s-a datorat reducerii exporturilor către India, care a fost descurajată de Washington să coopereze cu Rusia, dar și impactului atacurilor din ianuarie asupra unei conducte care transportă petrol către Ungaria și Slovacia prin Ucraina.