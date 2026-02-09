„Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu iniţiativă şi mai independentă din punct de vedere militar faţă de o administraţie autoritară a SUA care nu mai împărtăşeşte angajamentul faţă de normele şi valorile democratice liberale, afirmă un raport pregătit înainte de Conferinţa de Securitate de la München (MSC), care începe vineri”, relatează The Guardian.

Raportul pregăteşte terenul pentru o confruntare ideologică totală cu administraţia Trump la reuniunea anuală la nivel înalt a specialiştilor în politica de securitate, adaugă publicaţia.

Într-un discurs de-acum celebru rostit anul trecut la MSC, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a afirmat că elitele europene suprimă libertatea de exprimare şi „deschid porţile” imigraţiei în masă. Discursul a marcat momentul în care Europa a realizat că administraţia Trump nu va mai fi un partener comercial şi de securitate de încredere.

De atunci, liderii europeni şi echipa lui Donald Trump au purtat o serie de bătălii pe teme precum presiunea SUA de a forţa Ucraina să facă concesii teritoriale Rusiei, ameninţările lui Trump de a confisca Groenlanda şi o serie de măsuri protecţioniste ale SUA, de la bariere tarifare la interdicţii de investiţii interne.

Divergenţa a fost clar exprimată într-un discurs ţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos luna trecută de către prim-ministrul canadian, Mark Carney, care a avertizat asupra unei rupturi între SUA şi aliaţii săi occidentali.

Evaluarea lui Vance în legătură cu declinul Europei a fost întărită în cea mai recentă strategie de securitate naţională a SUA, care a acuzat liderii europeni că supervizează „ştergerea civilizaţiei”. Mai recent, Trump a discreditat curajul cu care membrii europeni ai NATO au luptat în Afganistan, remarci care au provocat o profundă ofensă în rândul liderilor militari europeni.

Vance nu este aşteptat la München în acest an, dar secretarul de stat american, Marco Rubio, şi o delegaţie a Congresului sunt în program să participe.

Ce arată sondajele

Sondajele comandate pentru raport arată că europenii sunt din ce în ce mai dispuşi să acţioneze fără conducerea SUA şi spun că aceasta nu mai este necesară.

Raportul MSC îl acuză pe Trump că are o dorinţă de distrugere şi că se aliază cu Vladimir Putin. „Majoritatea Europei priveşte cu îngrijorare crescândă sau chiar cu groază declinul Statelor Unite către un „autoritarism competitiv”, întrebându-se cât de rezistentă este de fapt democraţia americană”, se arată în raport.

Raportul mai afirmă că SUA s-au îndepărtat de principiile liberale care au susţinut ordinea postbelică şi că Washingtonul ar putea crea o ordine postamericană. În timp ce susţinătorii politicilor preşedintelui Trump cred că acestea vor „face America măreaţă din nou”, criticii susţin că ele echivalează, în esenţă, cu „sinuciderea unei superputeri”, se afirmă în raport.

Liderii europeni au realizat că dependenţa de armata şi echipamentele SUA ating limitele, adaugă raportul.

„Europenii au fost nevoiţi recent să recunoască că este aproape imposibil să respingă acordurile comerciale care contravin regulilor comerţului liber sau să se pronunţe împotriva încălcărilor flagrante ale suveranităţii altor ţări dacă depind în mare măsură de asistenţa militară a ţării care foloseşte tactici coercitive şi încalcă normele existente”, se arată în raport. „Pentru europeni şi unii dintre partenerii lor din Indo-Pacific, care s-au bazat mult timp pe Washington pentru a-şi apăra interesele, aceasta este o realizare deosebit de dureroasă”, menţionează documentul.

Ce trebuie să facă liderii europeni

Raportul MSC sugerează că liderii europeni trebuie să se adapteze la tehnicile administraţiei Trump şi să fie mai îndrăzneţi în modul în care iau decizii şi comunică. „Pentru a riposta eficient împotriva celor care doresc să distrugă, este nevoie de mult mai mult curaj politic şi gândire inovatoare. Actorii care apără regulile şi instituţiile internaţionale trebuie să fie la fel de îndrăzneţi ca şi actorii care caută să le distrugă”, subliniază raportul.

„A te baza pe comunicate sterile, conferinţe previzibile şi diplomaţie prudentă” într-o lume în care adversarii au devenit mai nemiloşi şi mult mai inovatori este o reţetă pentru eşec, afirmă autorii raportului.

De asemenea, „într-o eră a politicii distructive, cei care pur şi simplu stau deoparte sunt expuşi unui risc constant de a fi îngropaţi. Şi, având în vedere amploarea demolărilor care au loc deja, nu mai este suficient să se depună doar eforturi reactive, la scară mică, pentru a reconstrui vechiul statu-quo. Cei care se opun politicii distructive trebuie să fortifice structurile esenţiale, să elaboreze proiecte noi, mai durabile, şi să devină ei înşişi constructori îndrăzneţi. Miza este prea mare. De fapt, totul este în joc”, avertizează raportul MSC.

Raportul respinge, de asemenea, afirmaţia lui Vance potrivit căreia elitele europene au devenit cenzori autoritari. „În timp ce personalităţile importante din administraţia Trump au acuzat Uniunea Europeană şi guvernele europene individuale de cenzură şi Ucraina de nerespectarea valorilor democratice, acestea s-au abţinut în mare măsură de la orice critică dură la adresa Moscovei, în ciuda represiunii interne continue şi a agresiunii internaţionale a Rusiei”, constată documentul. „Noua strategie de securitate naţională a SUA nici măcar nu include o secţiune dedicată Rusiei”, arată raportul, conform News.ro.

„În timp ce administraţia Biden a considerat sprijinul acordat Ucrainei pentru autoapărarea împotriva agresiunii ruseşti atât un interes strategic, cât şi o datorie morală, Trump şi echipa sa manifestă adesea o afinitate tulburătoare faţă de preşedintele rus Vladimir Putin”, conchide raportul MSC.