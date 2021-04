Raab: Regatul Unit şi SUA se opun ferm campaniei dusă de Rusia pentru destabilizarea Ucrainei

"@SecBlinken (secretarul de stat al SUA, Antony Blinken) şi cu mine am căzut de acord că Rusia trebuie să detensioneze imediat situaţia şi să-şi respecte angajamentele internaţionale pe care le-a semnat la @OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa)", a scris Dominic Raab într-o postare pe Twitter, conform Reuters.

The UK ???????? & US ???????? firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.