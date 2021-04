VIDEO. Sute de persoane îmbrăcate în costum de baie au schiat pe pârtiile din Rusia

Sute de fani ai sporturilor de iarnă îmbrăcați în costume de baie au participat sâmbătă la festivalul Boogel Woogel din Rusia.

Participanții au călătorit din toată țara pentru a participa la evenimentul alpin anual, desfășurat pe o pârtie de schi la Krasnaya Polyana, lângă stațiunea Soci din Marea Neagră, conform AP.

Daria Lukinykh, participantă: "Este prima oară când vin la festival. Este puțin frig, dar emoțiile sunt mari. Abia aștept să ajung jos unde e cald. Este incredibil."

Pe lângă costume de baie, schiorii și snowboarderii au purtat pijamale și costume viu colorate, transformând evenimentul într-un carnaval.

Temperatura a oscilat în jurul valorii de zero grade Celsius, dar asta nu i-a împiedicat pe curajoși să profite la maxim de zăpadă.

Alții chiar au sărit cu schiurile într-un bazin cu apă înghețată, spre fericirea mulțimii.

Festivalul a fost anulat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus.

Nikita Grin, organizatorul festivalului: "Pregătirile au fost mai dificile, pentru că am avut mai puțin timp decât de obicei. Dar odată ce am văzut entuziasmul oamenilor care vin aici din întreaga țară, ne-am pregătit. Credem că festivalul s-a dovedit a fi grozav, în ciuda vremii și a unui an atât de dificil ".