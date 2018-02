imdb.com

Regizorul Quentin Tarantino a răspuns acuzațiilor aduse de Uma Thurman care a dezvăluit că a fost obligată să facă o cascadorie riscantă pentru pelicula Kill Bill.

”Sunt vinovat că am pus-o în mașină, dar nu în modul în care oamenii spun că sunt vinovat de asta. Era vorba doar de condus. Nimeni nu a văzut-o ca pe o cascadorie. Poate că trebuia să o considerăm așa, dar nu am făcut-o. Sunt sigur că atunci când mi s-a atras atenția, am fost iritat și mi-am dat ochii peste cap. Însă, sigur nu am fost furios. I-am spus că o să fie totul OK. Că drumul este drept. Că totul este sigur. Nu a fost așa. Am greșit. Nu am forțat-o să intre în mașină. A condus pentru că a avut încredere în mine. M-a crezut” a comentat Tarantino numind momentul - ”cel mai mare regret al vieții lui.”, relatează deadline.com.

Actriţa l-a acuzat pe regizorul Quentin Tarantino că a obligat-o să conducă o maşină cu care a intrat într-un pom la filmările pentru Kill Bill.

Imagini date publicităţii de Uma Thurman, surprind momentul în care actriţa intră cu maşina într-un copac. Cadrele au fost înregistrate în timpul filmărilor pentru Kill Bill.

Ea a mărturisit nu a vrut să conducă maşina cu viteză, întrucât aflase că aceasta are probleme tehnice. Însă regizorul Quentin Tarantino a obligat-o să se urce la volan, întrucât voia să filmeze cum îi flutură părul.

Uma Thurman: "Aveam volanul în burtă, iar picioarele erau blocate sub mine. Am simţit durerea pătrunzătoare şi mi-am zis: "Doamne, nu o să mai merg niciodată".

Uma Thurman a suferit răni grave la genunchi şi la coloană. Incidentul a tensionat relaţia ei cu Tarantino în anii care au urmat. Iar actriţa s-a luptat timp de 15 ani ca să obţină filmarea cu accidentul.

