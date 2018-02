Uma Thurman, acuzații grave către Weinstein și Tarantino. Imaginile date publicităţii

După scandalul agresiunilor de la Hoollywood, declanşat de einumeroasele acuzaţii de viol aduse producătorului Harvey Weinstein, Uma Thurman a povestit cum a fost şi ea agresată sexual de acelaşi Weinstein.

Actriţa l-a acuzat şi pe regizorul Quentin Tarantino ca a obligat-o să conducă o maşină cu care a intrat într-un pom. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional.

Imagini date publicităţii de Uma Thurman, surprind momentul în care actriţa intră cu maşina într-un pom. Cadrele au fost înregistrate în timpul filmărilor pentru Kill Bill.

Ea a mărturisit nu a vrut să conducă maşina cu viteză, întrucât aflase că aceasta are probleme tehnice. Însă regizorul Quentin Tarantino a obligat-o să se urce la volan, întrucât voia să filmeze cum îi flutură părul.

Uma Thurman: "Aveam volanul în burtă, iar picioarele erau blocate sub mine. Am simţit durerea pătrunzătoare şi mi-am zis: "Doamne, nu o să mai merg niciodată".

Uma Thurman a suferit răni grave la genunchi şi la coloană. Incidentul a tensionat relaţia ei cu Tarantino în anii care au urmat. Iar actriţa s-a luptat timp de 15 ani ca să obţină filmarea cu accidentul.

Într-un interviu pentru New York Times, intitulat "Iată de ce Uma Thurman e furioasă", actriţa mărturiseşte şi cum a fost agresată de Harvey Weinstein, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Pulp Fiction, din 1994.

Relaţia lor de amiciţie a luat o întorsătură neplăcută după ce Weinstein a invitat-o pe Thurman în camera lui de la un hotel din Londra.

Uma Thurman: "M-a împins şi a încercat să se bage în mine. A încercat să se dezbrace. A făcut tot felul de lucruri neplăcute. Însă nu m-a forţat. În asemenea situaţii eşti ca un animal care fuge speriat, ca o şopârlă."

În vârstă acum de 47 de ani, Thurman a dat de înţeles încă de la izbucnirea scandalului că se află şi ea pe lista victimelor lui Weinstein.

Uma Thurman: "Am învăţat că atunci când vorbesc la mânie, ajung să regret felul în care m-am exprimat. Aşa că am aşteptat să îmi treacă mânia. Şi când voi fi pregătită, voi spune ce am de spus.”

După incidentul din hotel, Weinstein i-a trimis un buchet cu trandafiri galbeni şi cu un mesaj în care o felicită pentru reacţia ei.