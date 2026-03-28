''Acordul prevede o colaborare în domeniul tehnologic, dezvoltarea investiţiilor comune şi schimbul de expertiză în materie de luptă contra rachetelor şi sistemelor aeriene fără pilot'', a precizat ministerul, într-un comunicat difuzat cu ocazia vizitei în Qatar a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Acorduri similare au fost încheiate de Kiev cu Arabia Saudită şi cu Emiratele Arabe Unite.

Ucraina încearcă să profite de expertiza sa în materie de distrugere de drone ruseşti pentru a ajuta ţările din Golf şi a trimis experţi anti-drone în regiune, în special în Emiratele Arabe Unite şi în Arabia Saudită.

Țările din Golf folosesc acum rachete foarte scumpe pentru a se apăra de atacurile Iranului

Ucraina îşi prezintă apărarea antidrone drept cea mai bună din lume.

Kievul a propus schimbarea cu interceptoarele sale de drone a rachetelor apărării antiaeriene, mult mai costisitoare, pe care ţările Golfului le utilizează pentru a doborî dronele iraniene. Ucraina afirmă că are nevoie de mai multe rachete pentru a contracara loviturile aproape cotidiene cu rachete ale Rusiei.