Putin i-a arestat până și pe rușii care au depus flori în memoria celor morți în Ucraina, la un an de la invazie VIDEO

Autorităţile ruse au preferat să nu marcheze nicicum, vineri, un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeşte "operaţiunea militară specială" din Ucraina, în timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie de comemorare a soldaţilor şi civililor ucişi, iar preşedintele Volodimir Zelenski a ţinut timp de câteva ore o conferinţă de presă faţă în faţă cu jurnalişti din întreaga lume, potrivit News.

— Single pickets are allowed.

— Where did you read it?!

In #Moscow, at the monument to Lesya Ukrainka, 3 women were detained. One of them had “No to war” written on her bag, the 2nd one went out in a single picket,& the 3d was just trying to put flowers@vidtranslator translate pic.twitter.com/1pexh8ze6g