Proteste la Kremlin împotriva războiului din Ucraina

Cel puțin 735 de persoane au fost arestate astăzi la aceste proteste în toată Rusia, inclusiv peste 330 la Moscova, potrivit OVD-Info, care urmărește arestările la mitingurile opoziției.

Aproximativ 2.000 de oameni s-au adunat lângă Piața Pușkin din Moscova și până la 1.000 de oameni în orașul Sankt Petersburg, relatează agenția de presă AFP.

Pushkin Square, maybe less than 1000 meters from Red Square and the Kremlin, is the cite of a significant protest. These people know the risks of challenging the regime. They’re on the street in-spite of major personal costs. pic.twitter.com/bYEfbO91xG