Proteste în Europa împotriva "tiraniei medicale"

Cea mai mare manifestaţie de la Berlin fiind întreruptă de poliţie din cauza nerespectării măsurilor sanitare.

La Londra, o mie de persoane au cerut în Trafalgar Square "încheierea tiraniei medicale".

La Paris, 200 până la 300 de persoane au protestat împotriva portului obligatoriu al măştii. Sophie, o pariziană de circa 50 de ani, a venit să protesteze pentru "libertatea de a alege". "Sunt pur şi simplu o cetăţeană furioasă din cauza măsurilor liberticide care nu au nicio justificare medicală", a spus ea.

La Berlin, cortegiul abia plecat de circa 20.000 de participanţi, potrivit poliţiei, a trebuit să se oprească. Invocând faptul că "distanţarea minimă" nu este respectată în pofida solicitărilor repetate ale forţelor de ordine, poliţia a decis că "nu există altă posibilitate decât dispersarea acestei adunări".

We marched on Downing Street. We are left, we are right, we are young, old, black, white, we are the working class. And our eyes are open. Don't believe the hype. The #UniteForFreedom march was very diverse. We cannot afford to be divided any longer. #TrafalgarSquare pic.twitter.com/VjUvmeKdUm