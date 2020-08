Numărul donatorilor de plasmă a scăzut îngrijorător. Centrele de transfuzii vor fi deschise şi sâmbăta

Și numărul donatorilor a scăzut odată cu explozia epidemiei de COVID-19 în România. Așa că autorităţile s-au gândit să deschidă centrele de transfuzii şi sâmbăta cel puţin o dată pe lună.

Este nevoie nu doar de sânge ci și de plasmă pentru bolnavii infectați cu SARS-COV2 aflați în stare critică. Un gest nobil poate salva trei vieți. Din păcate, ultimele cifre arătau că din peste 35 de mii de români vindecați, puțin peste 600 au mers să doneze.

Înainte de pandemie, în judeţul Buzău erau în jur de 1.200 de donatori pe lună. De când noul coronavirus şi-a făcut simţită prezenţa numărul lor abia depăşeşte 800. Sâmbătă, de exemplu, s-au prezentat 30 de binefăcători.

Adriana Crăciun, director Centrul de transfuzie sanguină Buzău: "Suntem foarte fericiţi pentru că astăzi am avut şi doi donatori de plasmă convalescentă. Sunt pacienţi foarte mulţi în ATI în stare critică care au nevoie de plasmă lor”.

Iulian Nicolae are 35 de ani şi s-a îmbolnăvit de COVID-19 în urmă cu aproape o lună.

Citește și România a depășit China la numărul cazurilor de COVID-19

Iulian Nicolae, donator: ”În timp ce eram bolnav în ultima săptămână de izolare am sunat-o pe doamna director şi am vorbit. Am văzut că este criză de plasmă şi pot să salvez vieţi”.

La centrul de transfuzie sanguină din Galaţi au venit sâmbătă 37 de persoane. Dintre ele, 20 au putut dona - doi foști bolnavi, plasmă.

Valeriu Bălan - donator de plasmă: "Cum aţi trecut prin boală? Uşor. Am avut un pic de febră, atât. Faptul că este deschis sâmbăta. E un lucru foarte bun".

În Târgu Mureş, tot două persoane au donat plasmă, dar în ultima săptămână.

Aici a ajuns și caravana "Blood Network", care-i premiază pe donatori cu un bilet la Untold sau Neversea, anul viitor.

Edy Chereji, director comunicare Untold şi Neversea: "Nu uitaţi orcine poate să fie un erou, oricine poate salva o viaţă, donând sânge".

În Târgu Mureș, donatorii pot merge și mâine să ajute.