Protest în fața Parlamentului din Germania. Protestatarii s-au întins pe jos pentru a aminti de victimele din Ucraina

Pentru a aminti de civilii paşnici care şi-au pierdut viaţa de la începutul conflictului, protestatarii s-au întins pe gazonul din faţa clădirii.

In #Berlin , #Germany , hundreds of people joined a #protest rally on Wednesday to demand more sanctions against #Russia for waging war in #Ukraine . Protesters lay on the ground to commemorate Ukrainian civilians killed by Russian invaders:

"Stop războiului!", "Bucea, drumul Rusiei către Haga" şi "Fără gaz de la TerroRusia" sunt doar câteva dintre mesajele afişate de manifestanţi.

????#Berlin, Germany — ???????? 1000’s of people attended an event in the capital of #Germany on April 6th, 2022. The protest against the massacre in #Bucha, Ukraine in order to raise awareness for the atrocities committed during the conflict in the #RussiaUkrainianWar. pic.twitter.com/i7b3tUoqk7