Proprietarul unui faimos bar din Veneţia solicită autorităţilor să rezolve problema valurilor provocate de ambarcaţiuni

Proprietarul a solicitat autorităţilor municipale să ia mai multe măsuri pentru a împiedica ambarcaţiunile să accelereze pe canale şi să provoace valuri înalte şi dăunătoare, informează Reuters.

Veneţia se confruntă de mult timp cu problema inundaţiilor, precum şi cu ''moto ondoso'', eroziunea produsă de valuri clădirilor. În încercarea de a limita valurile, ambarcaţiunile care navighează pe canale trebuie să respecte limite stricte de viteză cuprinse între 5 şi 20 de kilometri pe oră.

Proprietarul Harry's Bar, Arrigo Cipriani, susţine că limitele de viteză sunt deseori încălcate, iar autorităţile nu iau măsuri pentru respectarea acestora.

''Am depus o plângere către autorităţile care gestionează traficul maritim din Veneţia (...) referitoare la starea malurilor (canalelor) scăldate de valuri, care devin alunecoase şi nesigure'', a declarat el pentru Reuters.

Ambarcaţiunile care circulă cu viteză reprezintă o problemă mai ales pentru Harry's Dolci (Dulciurile lui Harry), o filială a mai faimosului Harry's Bar, care se află pe malul canalului Giudecca şi care se confruntă cu valuri care stropesc clienţii, a adăugat el.

Arrigo Cipriani, în vârstă de 92 de ani, susţine că a sugerat instalarea unor bariere din lemn care să-i ferească clienţii de valuri, dar propunerea sa a fost respinsă de autorităţile municipale responsabile cu conservarea şi cu patrimoniul.

Michele Zuin, un consilier municipal responsabil cu traficul pe apă, a declarat că înţelege plângerile formulate de Cipriani şi de alţi antreprenori şi că municipalitatea depune eforturi pentru a găsi soluţii.

Acesta a precizat pentru Reuters că vor fi sporite controalele referitoare la viteza ambarcaţiunilor.

''Nu o luăm de la zero, dar îmbunătăţim sistemul'', a adăugat Zuin.

Tată lui Cipriani, Giuseppe, a fondat Harry's Bar - aflat în apropierea Canal Grande, lângă piaţa San Marco - în 1931, când a primit înapoi banii pe care îi împrumutase americanului Harry Pickering.

Giuseppe Cipriani a denumit barul şi şi-a botezat primul născut Arrigo (echivalentul în italiană pentru Harry) în cinstea lui Pickering.

Ernest Hemingway a transformat Harry's Bar în cartierul său general atunci când se afla în Veneţia şi l-a menţionat în romanul ''Across the River and Into the Trees'', publicat în 1950.

