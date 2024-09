Netanyahu nu cedează la presiunea străzii și a întregii lumi: „Nimeni nu îmi va da lecții”. Gestul rar făcut în fața națiunii

Dar Netanyahu este hotărât să meargă până la capăt pentru a anihila această grupare care amenință Israelul. Între timp, Hamas a difuzat imagini cu unul dintre cei șase ostatici uciși recent și amenință ca și alții vor avea aceeași soartă tragică.

Continuând protestele, israelienii cer un armistițiu în Gaza, în speranța salvării ostaticilor. Potrivit unor estimari ale armatei, în jur de 100 israelieni ar mai fi captivi, dintre care o treime sunt considerați morți.

Luni seară, mii de oameni au participat la funeraliile celui mai tânăr dintre cei sase ostatici uciși de teroriștii Hamas, săptămâna trecută. În vârstă de 23 de ani, Hersh Goldberg-Polin avea și cetățenie americană.

Sute de protestatari au ajuns în fața reședinței din Ierusalim a premierului Netanyahu.

Într-un rar gest de asumare a responsabilității, Netanyahu și-a cerut iertare.

Bejamin Netanyahu, premierul Israelului: „Am spus și familiilor și o repet acum, vă cer iertare pentru că nu am reușit să vă aducem copiii acasă. Am fost aproape, dar nu am reușit. Nimeni nu este mai dedicat eliberării ostaticilor decât mine. Nu există nimeni care să fi luptat mai mult pentru eliberarea ostaticilor. Nimeni nu îmi va da lecții pe această temă”.

Și, a continuat Netanyahu, nici presiunea străzii, nici a comunității internaționale nu-l va face să cedeze în privința unei condiții vitale pentru securitatea Israelului - controlul asupra coridorului care desparte Fâșia Gaza de Egipt.

„Coridorul Philadelphia înseamnă sursa de arme, deci de oxigen, pentru Hamas”, a mai spus Netanyahu.

Benjamin Netanyahu: „Hamas a executat cu sânge rece șase ostatici. După această crimă îngrozitoare, nu pot să cred că vine cineva și ne cere să facem mai multe concesii. Nu pot să cred că cineva chiar gândește așa”.

Analiștii admit că guvernul de la Ierusalim se confruntă cu o dilemă teribilă, în condițiile în care protestele de stradă, greva generală și tensiunile politice fac exact jocul teroriștilor.

Hamas a difuzat o înregistrare video - nedatată - cu unul dintre ostaticii uciși zilele trecute. Și a amenințat că și mai mulți prizonieri ar putea fi omorâți dacă nu se ajunge la un armistițiu.

