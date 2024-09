Zeci de mii de persoane, în stradă în Israel. Protestatarii îi cer lui Netanyahu un acord pentru eliberarea ostaticilor

"Nu trebuie să mai sacrificăm vieţi. Nu trebuie să-i sacrificăm (pe ostaticii rămaşi - n.r.)", a spus la mitingul de la Tel Aviv o rudă a unui ostatic care a murit săptămâna trecută.

Carmel Gat, o altă femeie şi patru bărbaţi au fost împuşcaţi de la mică distanţă săptămâna trecută, conform Ministerului Sănătăţii din Israel, după ce soldaţii israelieni le-au găsit cadavrele duminica trecută într-un tunel din Gaza.

"Cei şase ar fi fost astăzi cu noi astăzi dacă (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu ar fi spus da unei înţelegeri", a strigat în faţa mulţimii ruda lui Gat.

Tonight, more than 750,000 Israelis, are on the streets of israel calling for the immediate release of all hostages and the immediate impeachment of @Netanyahu and his messianic corrupted government.

This is the largest protest in the history of Israel.#BringThemHome#EndTheWar…