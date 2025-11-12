Procurorii din Milano anchetează „lunetiștii de weekend” din timpul războiului civil din Bosnia. „Oameni care plăteau”

Procurorii din Milano anchetează mai mulți italieni suspectați că, în timpul războiului civil din Bosnia, din anii '90, au plătit soldați sârbi ca să-i lase să omoare oameni.

Acești „lunetiști de week-end", cum au fost numiți, erau duși pe dealurile din jurul orașului Sarajevo, de unde pur și simplu ar fi tras asupra civililor asediați. Doar pentru distracție.

Așa-numiții „turiști lunetiști" au plătit soldați din forțele sârbilor bosniaci – conduse de infamul Radovan Karadžić – ca să împuște civili din Sarajevo, în anii '90, când orașul era sub asediu.

Această vânătoare pentru trofee umane a fost dezvăluită încă de acum trei ani, în documentarul „Safari uman" al regizorului sloven Miran Zupanič.

Ezio Gavazzeni: „Aș dori să văd două sau trei persoane aduse în fața justiției: vorbim despre lunetiști, oameni care plăteau ca să tragă.”

Filmul l-a determinat, de asemenea, pe jurnalistul italian Ezio Gavazzeni, să facă propria investigație despre „lunetiștii de weekend".

Plângerea înaintată parchetului din Milano descrie o adevărată „vânătoare de oameni" organizată de „persoane foarte bogate", pasionate de arme, care „plăteau pentru a putea ucide civili neînarmați", trăgând de pe pozițiile sârbe situate pe colinele din jurul orașului Sarajevo.

Ezio Gavazzeni: „Persoana cu care am vorbit a făcut parte din serviciile de informații ale Bosniei în timpul asediului asupra orașului Sarajevo, așadar între 1992 și 1996, și a avut ocazia să întâlnească și să interacționeze cu grupuri de „turiști lunetiști" italieni, care erau duși pe colinele (din jurul orașului) pentru a trage asupra civililor.”

Edin Subašić, fost ofițer de informații: „Unii dintre făptași au fost identificați, iar ancheta în curs va descoperi probabil întreaga rețea din spatele acțiunilor, organizarea, traseele de deplasare, sosirea lor la Sarajevo, plățile, împușcăturile, călătoriile de întoarcere și ar trebui să clarifice toate aceste aspecte.”

Cel mai morbid aspect al așa-numitului „Sarajevo Safari” a fost acela că exista o listă de prețuri, un catalog, care stabilea cât trebuia să plătească un „vânător” pentru a trage asupra civililor, adulți, femei, copii sau chiar gravide.

Declarația îi aparține lui Edin Subašić, general în retragere al Serviciului de Informații și Securitate al armatei din Bosnia și Herțegovina. „Este greu de înțeles pentru orice minte rațională, dar pur și simplu s-a întâmplat și trebuie să acceptăm aceste fapte", a subliniat generalul bosniac.

