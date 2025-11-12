Procurorii din Milano anchetează „lunetiștii de weekend” din timpul războiului civil din Bosnia. „Oameni care plăteau”

Stiri externe
12-11-2025 | 21:03
×
Codul embed a fost copiat

Procurorii din Milano anchetează mai mulți italieni suspectați că, în timpul războiului civil din Bosnia, din anii '90, au plătit soldați sârbi ca să-i lase să omoare oameni.

autor
Știrile PRO TV

Acești „lunetiști de week-end", cum au fost numiți, erau duși pe dealurile din jurul orașului Sarajevo, de unde pur și simplu ar fi tras asupra civililor asediați. Doar pentru distracție.

Așa-numiții „turiști lunetiști" au plătit soldați din forțele sârbilor bosniaci – conduse de infamul Radovan Karadžić – ca să împuște civili din Sarajevo, în anii '90, când orașul era sub asediu.

Această vânătoare pentru trofee umane a fost dezvăluită încă de acum trei ani, în documentarul „Safari uman" al regizorului sloven Miran Zupanič.

Ezio Gavazzeni: „Aș dori să văd două sau trei persoane aduse în fața justiției: vorbim despre lunetiști, oameni care plăteau ca să tragă.”

Citește și
hamas israel
Organizația medicală ”Semiluna Roşie palestiniană” susţine că lunetişti israelieni au tras asupra unui spital din oraşul Gaza

Filmul l-a determinat, de asemenea, pe jurnalistul italian Ezio Gavazzeni, să facă propria investigație despre „lunetiștii de weekend".

Plângerea înaintată parchetului din Milano descrie o adevărată „vânătoare de oameni" organizată de „persoane foarte bogate", pasionate de arme, care „plăteau pentru a putea ucide civili neînarmați", trăgând de pe pozițiile sârbe situate pe colinele din jurul orașului Sarajevo.

Ezio Gavazzeni:Persoana cu care am vorbit a făcut parte din serviciile de informații ale Bosniei în timpul asediului asupra orașului Sarajevo, așadar între 1992 și 1996, și a avut ocazia să întâlnească și să interacționeze cu grupuri de „turiști lunetiști" italieni, care erau duși pe colinele (din jurul orașului) pentru a trage asupra civililor.”

Edin Subašić, fost ofițer de informații:Unii dintre făptași au fost identificați, iar ancheta în curs va descoperi probabil întreaga rețea din spatele acțiunilor, organizarea, traseele de deplasare, sosirea lor la Sarajevo, plățile, împușcăturile, călătoriile de întoarcere și ar trebui să clarifice toate aceste aspecte.”

Cel mai morbid aspect al așa-numitului „Sarajevo Safari” a fost acela că exista o listă de prețuri, un catalog, care stabilea cât trebuia să plătească un „vânător” pentru a trage asupra civililor, adulți, femei, copii sau chiar gravide.

Declarația îi aparține lui Edin Subašić, general în retragere al Serviciului de Informații și Securitate al armatei din Bosnia și Herțegovina. „Este greu de înțeles pentru orice minte rațională, dar pur și simplu s-a întâmplat și trebuie să acceptăm aceste fapte", a subliniat generalul bosniac.

Sursa: Pro TV

Etichete: razboi, Milano, lunetist, Bosnia si Hertegovina, razboi civil,

Dată publicare: 12-11-2025 21:02

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Polițiștii români au adus ”artileria grea” în căutarea criminalului Emil Gânj. La operațiune au fost mobilizați și lunetiști
Stiri actuale
Polițiștii români au adus ”artileria grea” în căutarea criminalului Emil Gânj. La operațiune au fost mobilizați și lunetiști

Autoritățile sunt în alertă maximă și pentru a 12-a zi consecutiv încearcă să-l prindă pe Emil Gânj fugarul extrem de periculos acuzat că și-a ucis și incendiat fosta iubită.

Organizația medicală ”Semiluna Roşie palestiniană” susţine că lunetişti israelieni au tras asupra unui spital din oraşul Gaza
Stiri externe
Organizația medicală ”Semiluna Roşie palestiniană” susţine că lunetişti israelieni au tras asupra unui spital din oraşul Gaza

Semiluna Roşie palestiniană a afirmat că tiruri ale soldaţilor de elită israelieni vineri asupra spitalului Al-Quds din oraşul Gaza au provocat moartea unei persoane şi au rănit altele 20, potrivit France Presse.

Doi lunetiști ruși acuzați de agresiunea oribilă asupra unei fetițe de patru ani și a mamei sale, declarați morți
Stiri actuale
Doi lunetiști ruși acuzați de agresiunea oribilă asupra unei fetițe de patru ani și a mamei sale, declarați morți

Doi lunetiști ruși au fost acuzați de violarea unei fetițe de patru ani și a mamei ei, chiar în fața tatălui. După inculpare, procurorii ucraineni au aflat că soldații ruși fuseseră uciși.

Recomandări
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28