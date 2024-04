Schimbare de ton: Trump cere Europei să „se miște” în cazul Ucrainei, susținând că supraviețuirea sa e importantă pentru SUA

"Cum se face că Statele Unite au angajat peste 100 de miliarde de dolari în războiul din Ucraina, mai mult decât Europa, în timp ce ne desparte un ocean!", a exclamat el pe reţeaua sa, TruthSocial.

Statele Unite ale Americii sunt principalul susţinător militar al Kievului, iar Congresul examinează în prezent un nou pachet de 61 de miliarde de dolari destinat Ucrainei, contestat aprig de aleşii republicani cei mai apropiaţi de Donald Trump.

"GET MOVING EUROPE!" Donald Trump calls on Europe to send money to Ukraine and questions why the United States has spent $100 billion more than Europe on the war. pic.twitter.com/mYA57Xw9Jj