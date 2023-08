Procesul contra fostului preşedinte Donald Trump va începe pe 4 martie anul viitor

Anunțul a fost făcut luni judecătoarea Tanya Chutkan, preşedinta completului, relatează AFP, citează Agerpres.

Procurorul special Jack Smith propusese ca procesul contra lui Donald Trump să înceapă la 2 ianuarie 2024, însă judecătoarea a apreciat că răgazul este prea scurt.

De partea sa, apărarea ceruse ca procesul să înceapă în aprilie 2026.

''Publicul are dreptul la o soluţie promptă şi eficientă în această chestiune'', a declarat judecătoarea Tanya Chutkan.

Alegerile prezidenţiale din SUA din 2020 au fost câştigate de democratul Joe Biden.

Just want to take this moment to thank Judge Chutkan for always showing us how Justice is done. Today, she saw right through Donald Trump’s delay tactic & demanded a speedy trial date for March 4, 2024. This is how our legal system is supposed to work. Thank you, Judge Chutkan. pic.twitter.com/alECDdxYtP