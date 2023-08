Cum l-a ironizat Joe Biden pe Donald Trump după publicarea „mugshot”-ului lui încruntat

Joe Biden nu este singurul care s-a amuzat pe tema fotografiei făcute de către serviciile şerifului din Atlanta înaintea eliberării pe cauţiune a lui Donald Trump, scrie News.ro.

Începând de joi, această fotografie judiciară este amplu detunată şi folosită în montaje, de navigatori pe Internet ostili sau în favoarea fostului preşedinte al Statelor Unite.

Însă acest „musghot” ar putea contribui la afacerile lui Donald Trump.

În loc să-l considere un lucru umilitor, el l-a folosit imediat în scopuri de „merchandising” pentru a strânge fonduri de campanie.

Pe site-ul său, „Trump 2024”, susţinătorii săi sunt îndemnaţi să contribuie cu 47 de dolari la campania marelui favorit în sondaje în alegerile primare republicane.

Ei primesc, în schimbul acstei sume, un tricou alb imprimat cu „mugshot”-ul lui Donald Trump şi sloganul "NEVER SURRENDER!" („Nu vă predaţi niciodată!”).

Inculpat în patru procese care i-ar putea pune beţe-n roate campaniei, Donald Trump continuă să pozeze în victima unei maşinaţii politice şi unei „vânători de vrăjitoare” a administraţiei Biden.

Este pentru prima oară când i se face o fotografie judiciară, la încarcerare, unui fost preşedinte al Statelor Unite.

Imaginea a ajuns în toată presa şi pe reţele de socializare.

Joe Biden a păstrat tăcerea până acum.

Magnatul în domeniul imobiliar a fost inculpat cu privire la faptul că a încercat să schimbe rezultatul alegerilor în Georgia, în 2020.

Alte 18 persoane au fost inculpate alături de republican, care candidează la al doilea mandat la Casa Albă, în pofida numeroaselor probleme cu justiţia pe care le are.

We need a conviction now. After a week of waiting, all 19 Republican co-conspirators in the Georgia election interference and RICO case have SURRENDERED. Here are their mugshots and names:

- Donald Trump

- Rudy Giuliani

- Mark Meadows

- John Eastman

- Kenneth Chesebro

-… pic.twitter.com/WqFENwjbZL