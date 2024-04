Probleme pe front pentru Ucraina cu armele americane. Rusia se laudă cu o distrugere de proporții

Rusia a anunţat marţi că sistemele sale de apărare aeriană au doborât şase rachete ATACMS (Army Tactical Missile Systems) produse în SUA şi lansate de Ucraina în ultimele 24 de ore, relatează Reuters, citată de News.ro.

Washingtonul a trimis în secret Kievului rachetele cu rază lungă de acţiune ca parte a unui pachet de ajutor militar în valoare de 300 de milioane de dolari, aprobat de preşedintele american Joe Biden la 12 martie, a declarat săptămâna trecută un oficial american.

Trimiterea sau nu a rachetelor ATACMS cu o rază de acţiune de până la 300 km a fost un subiect de dezbatere în cadrul administraţiei Biden timp de luni de zile.

Rachete ATACMS cu rază medie de acţiune fuseseră deja furnizate în septembrie anul trecut.

Ministerul rus al Apărării nu a precizat unde au fost doborâte rachetele.

"Zece vehicule aeriene ucrainene fără pilot la bord, şase rachete tactice ATACMS fabricate de Statele Unite şi două bombe de avion ghidate Hammer fabricate de Franţa au fost doborâte de apărarea aeriană", a declarat ministerul.

Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei susţinut de Rusia, susţine că rachetele ATACMS au fost doborâte deasupra peninsulei, care a fost anexată de Rusia în 2014. El a postat pe Telegram o fotografie care arată ceea ce a descris ca fiind submuniţii nedetonate ale rachetelor ATACMS, fără a preciza câte rachete au fost doborâte.

Ucraina a renunțat deja a două arme americane

Recent, Kievul a decis să retragă de pe front tancurile americane Abrams, din cauza faptului că sunt vulnerabile în fața dronelor lansate de ruși.

Forțele armate ale Ucrainei (AFU) au retras tancurile după ce anterior au pierdut cinci din cele 31 de tancuri în urma atacurilor cu drone rusești.

Șenilatele americane s-au dovedit a fi dificil de ascuns de dronele de supraveghere rusești, lăsându-le expuse atacurilor, deoarece „nu există un teren deschis pe care să poți trece pur și simplu cu mașina fără teama de a fi detectat”, a declarat unul dintre oficiali, informează agenția de presă Baha.

Mai mult, munițiile cu diametrul mic lansate de la sol (GLSDB) fabricate de SUA nu au fost eficiente împotriva forțelor rusești din Ucraina, a relatat The War Zone la 25 aprilie, citată de ucrainenii de la The New Voice of Ukraine.

Subsecretarul american al Apărării pentru Achiziții și Susținere, Bill LaPlante, a precizat că raportul a afirmat că armata ucraineană a renunțat la armele sofisticate ghidate cu precizie după ce nu au reușit să penetreze apărarea electronică rusească de război în mai multe rânduri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: