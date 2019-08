Primul produs de consum obţinut la Cernobîl. Unde vor merge banii din vânzări

Votca artizanală, obţinută din cereale şi apă din zona de excluziune de la Cernobîl, este primul produs de consum care provine din zona abandonată aflată în jurul centralei nucleare avariate.

Echipa a început proiectul votcăi prin cultivarea de culturi la o fermă din zona respectivă.

”Ideea noastră a fost să utilizăm secară pentru a produce o băutură spirtuoasă”, potrivit echipei, relatează BBC, conform News.ro.

La fel ca profesorul Smith, de la University of Portsmouth, Marea Britanie, echipa din spatele băuturii spirtuoase este formată din cercetători care lucrează de mulţi ani în zona de excludere, studiind modul în care terenul îşi revine după accidentul nuclear catastrofal din 1986.

Scientists made Chernobyl's first homebrew vodka - and it's radioactive-freehttps://t.co/CDRDnThDUF pic.twitter.com/R3wEbE3Fwr