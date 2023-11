Primii cetățeni, străini sau cu dublă cetăţenie, în special femei şi copii din Fâșia Gaza, au sosit în Egipt

Fâşia Gaza a devenit o zonă de luptă după atacul comis în 7 octombrie de mişcarea palestiniană Hamas asupra sudului Israelului.

Posturile de televiziune egiptene au difuzat imagini cu femei, copii şi bătrâni care coboară din autobuze, în partea egipteană a punctului de trecere a frontierei Rafah, singurul punct de legătură neaflat sub controlul Israelului între enclava palestiniană şi restul lumii.

#Egypt opened the Rafah checkpoint on the border with #Gaza . The first batch of foreigners and dual citizens left Gaza for Egypt pic.twitter.com/m8OeWi7Swz