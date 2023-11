VIDEO. Imagini în premieră cu tunelurile teroriștilor Hamas din Gaza, difuzate de propaganda Rusiei

Un reporter al postului Russia Today (RT) - care este controlat de administrația lui Vladimir Putin - a fost autorizat să viziteze, lucru rar întâlnit, așa-numitul "metrou din Gaza", care șerpuiește pe o distanță de până la 500 de kilometri sub enclava devastată de război.

În timpul difuzării înregistrării video, un reprezentant Russia Today l-a întrebat pe Mousa Abu Marzouk, un înalt oficial Hamas, de ce nu permite populației civile asediate să se adăpostească de bombardamente în aceste tuneluri.

Răspunsul său a fost ... șocant:

"Protejarea civililor din Gaza este responsabilitatea ONU și a Israelului... Am construit tunelurile pentru a ne proteja, ca să nu fim luați în vizor și uciși. Acestea sunt menite să ne protejeze de avioane".

Așa zisul jurnalist de la Russia Today a pătruns în rețea după ce a coborât cu un ascensor electric undeva la 60 de metri sub pământ, potrivit Daily Mail.

Conform sursei citate, toate laturile tunelurilor sunt căptușite cu beton armat, iar acoperișul este arcuit, pentru a avea rezistență suplimentară.

Odată ajuns în subteran, reporterul a putut sta în picioare, trecând pe lângă mai multe rânduri de afișe de propagandă. În acest timp, teroriștii mascați din Hamas și Jihadul Islamic se ghemuiau cu puști de asalt și grenade propulsate de rachete.

Se presupune că imaginile au fost filmate înainte de războiul actual, dar unul dintre teroriști îi spune intervievatorului că tinerii luptători din spatele său sunt pregătiți să rămână acolo jos "zile sau luni".

Inginerii militari ai grupării Hamas au devenit adevărați experți în amenajarea tunelurilor cu beton și în instalarea sistemelor de ventilație, a iluminatului electric și a liniilor telefonice - toate acestea putând fi văzute în timp ce reporterul își croiește drum printre teroriști.

În VIDEO, teroriștii pot fi văzuți, de asemenea, alergând de-a lungul tunelurilor, purtând arme.

As Israel begins targeting Gaza Terror Tunnel Network, Hamas Terror groups gives access to Russia Today journalist to visit the Tunnel Network. This is the RT on ground report from underneath Gaza. This is the Gaza Metro. pic.twitter.com/ei0AYEHwja