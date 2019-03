Primele țări care suspendă folosirea avioanelor Boeing 737 Max 8, după tragedia din Etiopia

Getty

Autoritatea aeronautică din China a solicitat tuturor companiilor aeriene care folosesc avioane Boeing 737 Max 8, ca urmare accidentului aviatic din Etiopia, în urma căruia 157 de persoane și-au pierdut viața.

Aceeași decizie a fost luată și de compania Ethiopian Airlines, împlicată în tragedia de duminică, dar și Insulele Cayman.

Este a doua oară în mai puțin de jumătate de an când noua aeronavă produsă de Boeing este implcată într-o tragedie aviatică. În luna octombrie, un avion al companiei Lion Air s-a prăbușit în Indonezia, iar cele 189 de persoane de la bord au murit. Tot un Boeing 737 Max 8 s-a prăbușit în capitala Etiopiei, duminică, la doar șase minute de la decolare.

„Ca urmare a tragicului accident al zborului ET 302, Ethiopian Airlines a decis să țină la sol toate avioanele B-737-8 MAX până la o dată ulterioară. Deși nu cunoaștem încă ce a cauzat accidentul, am decis să retragem aceste avioane ca o măsură suplimentară de precauție”, au anunțat reprezentanții celei mai mari companii aeriene din Africa, informează The Guardian și CNN.

Și Autoritatea Aeronautică Civilă din China a emis luni dimineața o notificare prin care solicită tuturor companiilor interne să suspende activitatea aeriană a acestui tip de aeronavă. Autoritățile chineze și-au motivat decizia precizând că ambele avioane Boeing 737-8 care s-au prăbușit erau noi, dar că „prezintă anumite similarități.”

„Avem toleranță zero pentru accidente ce pun în pericol siguranța cetățenilor și impunem un control strict pentru respectarea măsurilor de siguranță”, a mai transmis Autoritatea Aeronautică Civilă din China.

Un purtător de cuvânt al Boeing contactat de Business Insider a refuzat să comenteze decizia autorităților chineze.

„O echipă tehnică va merge la locul prăbușirii (în Etiopia) pentru a oferi asistență, lucrând sub coordonarea Biroului Etiopian pentru Investigarea Accidentelor și Consiliul American pentru Siguranța Aviației Civile.”

„Siguranța este prioritatea noastră numărul unui. Luăm toate măsurile pentru a înțelege aspectele acestui accident, colaborând cu echipa care se ocupă de anchetă și cu toate autoritățile implicate. Ancheta se află într-un stadiu incipent, însă la acest moment, bazându-ne pe informațiile disponibile, nu avem nicio bază pentru a notifica operatorii”, a declarat un purtător de cuvânt al Boeing China pentru Business Insider.

Mai multe companii aeriene chineze au achiziționat în jur de 60 de avioane Boeing 737 Max 8, de la lansarea acestei noi aeronave.

Și Cayman Airways, care operează același model de avion precum cele prăbușite în Etiopia și în Indonezia, a anunțat că va ține la sol aeronavele 737 Max 8 cât timp este o anchetă în desfășurare. Directorul companiei Cayman Airways a anunțat că „pune pe primul loc siguranța pasagerilor și a personalului.”

Companii aeriene din întreaga lume au achiziționat acest nou model de avion produs de Boeing.

Unul dintre cele mai populare avioane produse de Boeing

Peste 300 de avioane Max 8 sunt, în prezent, operaționale, iar peste 5.000 au fost comandate la nivel mondial, începând din 2017, informează The Guardian.

Cea mai mare flotă de avioane 737 Max 8 este deținută de Southwest Airlines, urmată de RyanAir și FlyDubai, notează CNN.

În Marea Britanie, spre exemplu, operatorul TUI Airways a semnat contractul de achiziție a 32 de aeronave Max 8, iar primul a fost livrat în luna decembrie.

Mai multe companii aeriene au declarat, pentru The Guardian, că nu intenționează să își țină avioanele la sol, printre acestea fiind și Fiji Airways, care a transmis că „are încredere totală în navigabilitatea lor”. Totodată BOC Aviation, o companie care are în leasing cinci avioane Beoing Max 8, 9 și 10 și alte 90 în curs de achiziție, a precizat că „nu intenționează ca în acest stadiu al anchetei să ia vreo măsură privind contractul de achiziție.”

„Avem date limitate și nu putem face speculații în ceea ce privește cauza prăbușirii”, au mai precizat reprezentanții BOC Aviation.

Pe de altă parte, Singapore Airlines, care are în flotă cinci avioane Boeing 737 Max 8 și alte 31 în curs de achiziție, a transmis că „va monitoriza atent situația”, dar că nu va ține aceste aeronave la sol. O decizie similară a fost luată și de cei de la Korean Air.

Cum de a fost posibil ca două avioane noi să se prăbușească în mai puțin de jumătate de an

Prăbușirea avionului companiei Ethiopian Airlines pune sub semnul întrebării siguranța aeronavelor produse de Boeing, scrie The Guardian, într-o analiză dedicată tragediilor aviatice din Etiopia și Indonezia.

Pentru moment, se cunosc foarte puține detalii despre cum s-a produs prăbușirea avionului companiei etiopiene, însă autoritățile spun că pilotul era experimentat și avea competențe „excelente”, având peste 8.000 de ore de zbor.

Potrivit site-ului Flightradar24, avionul ar fi avut „o viteză veticală instabilă”, după decolare. Pilotul ar fi anunțat că are probleme tehnice, cerând să revină în aeroport, însă a fost prea târziu. La ora 8.44 dimineața, turnul de control a pierdut contactul cu pilotul aeronavei. La scurt timp, rămășițele avionului au fost găsite la 60 de kilometri de capitala Etiopiei.

Pe de altă parte, directorul executiv al companiei Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, a declarat că la verificarea de rutină nu s-au constatat probleme tehnice.

Chiar și așa, siguranța acestui tip de aeronavă acum pusă sub semnul întrebării. Același model de avion a fost implicat și în accidentul aviatic din Indonezia. Cutia neagră descoperită după prăbușire arată că cei doi piloți s-au chinuit din răsputeri să redreseze avionul, care ar fi avut probleme tehnice din cauza sistemului automat, scrie Business Insider.

Potrivit New York Times, datele colectate sunt consistente cu principala pistă a anchetatorilor indonezieni, aceea că sistemul instalat de Boeing pe avioanele 737 Max, cunoscut drept „Sistemul de Augmentare a Caracteristicilor de Manevrare” (MCAS), al cărui scop este să prevină cabrarea aeronavei, ar fi transmis date incorecte senzorilor din bord. Astfel, sistemul MCAS ar fi primit informații eronate de la senzorul defect, ceea ce a înclinat prea mult avionul, fără ca pilotul să îl mai poată redresa.

La acel moment, Administrația Federală a Aviației din SUA și Boeing au transmis piloților instrucțiuni despre acest sistem de protecție, avertizând companiile aeriene că semnale eronate de la senzori ar putea determina aeronava să-și împingă botul în jos, atunci când autopilotul este oprit, ceea ce face dificilă controlul aeronavei de către piloți, informa Reuters.

Totodată, anchetatorii indonezieni precizau că situația nu era descrisă în manualul avionului, ceea ce a îngreunat situația piloților.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!