Primele imagini cu Zakaria, băiețelul de 6 ani decapitat cu o sticlă în fața mamei

Zakaria și mama lui au mers să se roage la altar, iar la un moment dat femeia a fost întrebată dacă sunt șiiți.

După ce a răspuns afirmativ, o mașină a oprit în dreptul lor, un bărbat i-a smuls copilul din mână și l-a înjunghiat în gât cu o bucată de sticlă până când l-a decapitat.

Moartea lui Zakaria, din motive religioase, a declanșat un val de indignare în toată lumea, oamenii cerând dreptate pentru băiețelul de doar 6 ani, folosind hashtagul #JusticeforZakaria, scrie The Mirror.

"Sicriele mici sunt cele mai grele", a scris pe Twitter un utilizator, care a publicat și fotografii cu Zakaria.

That's barbaric how that Saudi driver beheaded 6years old Zakariya. You don't need to be a Shia or Sunni. Try to be a a Human first. Justice Delayed means Justice Denied. #JusticeForZakaria pic.twitter.com/GXa0LHovMd