Primele imagini cu momentul în care s-a dat alarma pe vasul de croazieră din Norvegia

Oficialii au confirmat că 16 persoane care aveau leziuni au fost internate în trei spitale. Trei dintre cei spitalizaţi au fost grav răniţi.

În imaginile postate pe Twitter se vede cum se instalează panica în rândul oamenilor aflați la bord, potrivit Mirror.

La un moment dat, un membru al echipajului încearcă să liniștească oamenii. „Vă rog să rămâneți calmi”.

Înainte ca înregistrarea să se oprească, se poate auzi mesajul transmis automat: „Acesta este un semnal de alarmă general”.

La bordul navei de croazieră Viking Sky care a suferit sâmbătă o defecţiune a motorului în largul coastei de vest a Norvegiei determinând o operaţiune de evacuare de urgenţă, se aflau 1.373 persone. Autorităţile au trimis cinci elicoptere şi mai multe vase de salvare pentru a evacua pasagerii.

