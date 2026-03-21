Obișnuit să fie criticat de oponenții săi politici, primarul s-a șters și a adaptat din mers comentariile despre pericolele meseriei de jurnalist. Între timp, un asistent s-a apropiat ca să-i curețe mâna de resturile rămase. În semn de respect pentru presa liberă, videoclipul nu a fost cenzurat.

Jose Luis Martinez Almeida, primarul Madridului: „O conviețuire comună cu diferențele pe care le putem avea, dar întotdeauna cu prevalența adevărului, neapărat… Și nimic altceva nu s-ar fi putut întâmpla, nimic altceva nu s-ar fi putut întâmpla decât fericita întâmplare, chiar acum, ca un porumbel să aterizeze pe tunsoarea mea, pe care mi-am făcut-o ieri. De asemenea, vedeți că atunci când spun că jurnalismul este o profesie riscantă, chiar este. Și aceia dintre noi care nu suntem jurnaliști riscăm să pățim cine știe ce atunci când suntem alături de voi.”