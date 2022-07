Primarul Londrei: Pompierii au avut marți „cea mai aglomerată zi de muncă de după al Doilea Război Mondial”

Khan a declarat că au fost mai mult de douăsprezece incendii concomitent.

”Ieri (n.r. marţi) a fost cea mai aglomerată zi pentru pompierii din Londra după cel de-al Doilea Război Mondial”, a evocat el.

”În mod normal primim 350 de apeluri pe zi, într-o zi aglomerată putem primi până la 500 de apeluri. Ieri, pompierii au avut peste 2.600 de apeluri ”, a adăugat el.

40 degrees in the UK is not normal.

Multiple fires across London is not normal.

It's time to listen to the science and ditch fossil fuels. Now.