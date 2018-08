Prima mărturie după explozia de pe autostrada din Italia: „Se vedea ca un zid de flăcări”

Agerpres

Cel puţin o persoană a murit şi peste 84 au fost rănite, după ce un camion plin cu substanţe inflamabile a lovit o platformă care transporta maşini, pe o autostrada din Italia.

Marco Rosadini, din localitatea Arezzo, a povestit pentru presa italiană cum s-a petrecut totul.

„Mă aflam la restaurantul „Il stray” când, la un moment dat, am auzit o explozie puternică. Am crezut că e un atac. Odată cu explozia, acoperișul de sticlă al restaurantului a început să se prăbușească. Oamenii au început să fugă. Stăteam așezați, la un moment dat am auzit un zgomot puternic și totul a început să se prăbușească. M-am uitat afară și am văzut un fel de zid de flăcări. 7-8 minute s-au auzit explozii continuu. Nu m-am gândit că a fost un accident, ci un atac”, a spus Marco Rosadini, conform La Repubblica și Corriere della Serra.

Potrivit unor informaţii preliminare, 14 dintre cei răniţi au suferit traumatisme grave. Unii au fost loviţi de bucăţi de sticlă provenite de la ferestrele clădirilor din zonă, spulberate în deflagraţie.

Pompierii au fost mobilizați la locul dezastrului, iar circulaţia maşinilor a fost oprită în întreaga zonă. Printre victime se numără 11 carabinieri şi doi poliţişti.

