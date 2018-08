Explozie puternică pe o autostradă din Italia, în apropiere de aeroportul din Bologna. VIDEO

Martorii care au surprins imaginile au publicat pe Twitter înregistrări cu focul uriaș ridicat pe autostradă.

Jurnalistul american Joe Kelley a scris pe Twitter că explozia a izbucnit la un camion care transporta mașini sau camionete, după care autoturismul a fost cuprins de flăcări.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini în jurul orei locale 12.52, în care se poate observa fum care se ridică în aer, scrie Express.

Potrivit poliției, citată de RT și de The Sun, este vorba despre un accident care a avut loc pe o autostradă în apropiere de aeroportul din Bologna. Pompierii se află la locul incidentului, la fel și echipaje de ambulanță și un elicopter al poliției.

Traficul pe autostradă a fost suspendat.

#Italy #Bologna road accident caused a large explosion and a fire near the airport in the city. Some people wounded pic.twitter.com/gSM6PQrolc