Efectele devastatoare ale exploziei de pe autostrada din Italia. Un pod s-a surpat. VIDEO

Printre răniți ar fi și 2 polițiști și 11 carabinieri, care coordonau traficul după un accident care se petrecuse anterior în zonă.

O secțiune de pod s-a prăbușit, iar mașinile a două reprezentanțe auto care se aflau într-un parc auto aflat sub pod au explodat în lanț, informează La Repubblica.

Italian police say a major explosion of a tanker occurred after an accident on a highway near Bologna, Italy, leaving a crater in the elevated highway.

