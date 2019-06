Prima apariție publică a lui Meghan Markle de la nașterea lui Archie. GALERIE FOTO

Prinţul Harry şi soţia lui, Meghan, s-au aflat printre membrii familiei regale britanice care au participat sâmbătă la parada militară anuală care marchează oficial ziua de naştere a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Este primul eveniment oficial la care Meghan participă de la nașterea fiului ei Archie.

Cunoscută sub denumirea "Trooping of the Color", parada marchează oficial de peste 260 de ani ziua de naştere a monarhului aflat pe tronul Marii Britanii, iar în acest an la eveniment au luat parte mai mult de 1.400 de militari, aproape 300 de cai şi 400 de muzicieni.

Parada militară se va încheia cu un spectacol al Forţelor aeriene britanice.

