China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său şi nu exclude utilizarea forţei pentru a-l ocupa. Desfăşurările sale de nave sau de avioane de luptă în jurul insulei au devenit cvasicotidiene.

Însă după 28 februarie numai două avioane chineze au fost înregistrate în apropiere de Taiwan, amândouă în aceeaşi perioadă de 24 de ore, potrivit unei numărători a AFP bazate pe cifrele publicate cotidian de Ministerul Apărării, foarte departe de cele 86 înregistrate anul trecut în aceeaşi perioadă. Este vorba astfel despre cea mai lungă perioadă fără noi depistări după ce AFP a început să înregistreze aceste date în 2024.

În ceea ce priveşte navele de război chineze, şase pe zi în medie au fost reperate în jurul insulei în ultimele zece zile, ca şi anul trecut.

În ianuarie şi februarie 2026 ieşirile aeriene chineze s-au diminuat cu circa 42% în zonă în raport cu ianuarie-februarie 2025. Numărul de nave de război a fost inferior cu circa 4,5% celui de anul trecut.

În contextul acestei "perturbări importante de activităţi", "absenţa unei explicaţii raţionale este deconcertantă" pentru Ben Lewis, de la site-ul PLATracker. Analistul, contactat de AFP, nu a reperat totuşi "niciun semn care să indice că China se pregăteşte de o acţiune militară majoră".

Recentele epurări pentru corupţie în armată, vizita de la sfârşitul lui martie a preşedintelui american Donald Trump în China sau războiul din Orientul Mijlociu, sunt diverse ipoteze avansate de analişti pentru a explica această scădere a numărului de zboruri militare.

Potrivit lui Su Tzu-yun, expert militar la institutul de cercetare privind apărarea naţională şi securitatea de la Taipei, Beijingul ar putea încerca "slăbirea susţinerii publice" pentru proiectele Taiwanului privind creşterea cheltuielilor militare. Preşedintele insulei a propus la sfârşitul lui 2025 alocarea a 40 de miliarde de dolari pe opt ani pentru modernizarea apărării sale.

Un responsabil taiwanez de securitate a estimat pentru AFP că China ar putea încerca "să dea iluzia atenuării ameninţărilor sale împotriva Taiwanului pentru a înşela Statele Unite şi a le determina să-şi reducă susţinerea faţă de Taiwan", al căror principal furnizor de arme sunt. "Nu trebuie să ne coborâm garda", a adăugat el.

Incursiunile aeriene chineze în spaţiul aerian al Taiwanului "scad la zero sau aproape în fiecare an în momentul celor două sesiuni", mare eveniment politic anual la Beijing, a declarat la rândul său Brian Hart, director adjunct şi cercetător privind China la centrul de reflecţie american CSIS.

"Dacă această tendinţă continuă dincolo de cele sesiuni, ar fi ceva neobişnuit", dar nu pentru moment, a apreciat el pe X.