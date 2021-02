Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a decretat stare de dezastru în Texas. Regiunea poate accesa rapid fonduri federale atât de necesare în criza declanșată de vremea extremă.

În jur de 13 milioane de oameni nu au apă potabilă de o săptămână. Texanii bat zilnic sute de kilometri ca să facă rost de câteva baxuri și de hrană. În puținele magazine deschise nu se găsește mai nimic.

Nancy Wilson, fără apă şi lumina, în Houston: ”Aveam apă în castronul câinelui şi a îngheţat. Vezi cum îţi ies aburi din gură, în casă, cu uşile închise”.

În Texas, minimele au coborât până la minus 18 grade Celsius, așa cum nu s-a mai întâmplat în ultimii 30 de ani. Dacă alimentarea cu electricitate a fost restabilită aproape peste tot, jumătate din populaţia statului încă nu are apă potabilă.

Nancy Wilson: ”Am stat la coadă, deşi era nesfârşită”.

Nancy Wilson a stat trei ori la coadă pentru câteva sticle de apă. Acolo unde, totuşi, rețeaua e funcțională, oamenii sunt sfătuiți să nu bea direct de la robinet, ci să fiarbă apa. Nici pentru gătit nu este sigură. Ar putea fi contaminată.

Guvernatorul statului a chemat instalatori din afara Texasului pentru miile de ţevi sparte peste tot. Nu doar apa este o problemă. După o săptămână de dârdait în case, în beznă, texanii se dau peste cap să găsească ceva de mâncare.

Frustrați, localnicii cer explicaţii şi despăgubiri pentru chinul îndurat.

Localnic: ”Fiecărui texan ar trebui să-i dea-n clocot sângele”.

Greg Abbott, guvernatorul statului Texas: ”Îmi asum toată responsabilitatea pentru această situaţie. Încă o dată, găsesc că tot ceea ce s-a întâmplat e de neacceptat”.

Directorul consiliului care se ocupă cu întreţinerea reţelei susţine că angajaţii abia au reuşit să evite o catastrofă.

Bill Magness, CEO, Electric Reliability Council of Texas: ”Am ajuns până la un punct în care nu am mai putut acoperi cererea şi am fost nevoiţi să solicităm întreruperi care, din păcate, au rămas în vigoare zile întregi, până când am reuşit să stabilizăm reţeaua”.

Criza a pus în lumină impactul schimbărilor climatice.

E cât se poate de clar că, în situaţia prin care au trecut locuitorii din Texas în această săptămână, America nu mai poate să aştepte. Nu ne permitem să nu luăm măsuri.

Aproape 60 de decese sunt puse pe seama vremii extreme care a afectat sudul Statelor Unite. E vorba de oameni morţi în accidente rutiere ori intoxicaţi cu monoxid de carbon, în maşinile în care s-au refugiat pentru a se încălzi.