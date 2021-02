Criză în Texas: oamenii nu au apă. Cozi de kilometri întregi la magazinele de alimente

Peste Ocean, alimentarea cu energie electrică a fost reluată în mare parte a statului Texas. Asta, după zile întregi în care oamenii nu au avut nici curent, nici apă, din cauza unui val de ger care a paralizat sudul țării.

Dar unii nu pot răsufla ușurați deocamdată. Acum, alimentele și apă potabilă lipsesc, iar cozile la magazine se întind pe kilometri întregi.

Localnic: "Am ajuns să fierbem apă adunată în cadă."

Localnic: "Am consumat aproape toată apa îmbuteliată pe care o aveam. Am vrut să iau şi pentru vecina mea. E femeie în vârstă, nu poate ieşi deloc din casă şi nu mai are apă deloc."

În plus, alimentele și combustibilii nu se mai găsesc peste tot, spun oamenii.

Localnic: "Am avut apă joi, pentru scurt timp, dar a curs foarte puţină. Nu am apucat să ne facem rezerve sau ceva de genul ăsta."

Localnic: "Eram atât de fericiţi că a venit curentul pentru scurt timp, apoi întreaga noastră casă a fost distrusă."

Guvernatorul statului a fost criticat pentru starea dezastruoasă a reţelei de utilităţi.

Greg Abbott, guvernatorul statului Texas: "Îmi asum toată responsabilitatea pentru această situaţie. Încă o dată, găsesc că tot ceea ce s-a întâmplat e de neacceptat."

Directorul consiliului care se ocupă cu întreţinerea reţelei susține că angajații abia au reuşit să ocolească o catastrofă.

Bill Magness/President & CEO, Electric Reliability Council of Texas: "Am ajuns până la un punct în care nu am mai putut acoperi cererea şi am fost nevoiţi să solicităm întreruperi care, din păcate, au rămas în vigoare zile întregi, până când am reuşit să stabilizăm reţeaua."

Această criză aruncă o lumină nouă asupra impactului pe care îl au schimbările climatice asupra infrastructurii din Texas, dar şi din restul ţării.

Pete Buttigieg, secretar în Transporturi: "E cât se poate de clar că, în situaţia prin care au trecut locuitorii din Texas în această săptămână, că America nu mai poate să aştepte. Nu ne permitem să nu luăm măsuri."

Valul de frig a provocat avarii majore la reţeaua de apă potabilă, a dus la închiderea mai multor aeroporturi, iar spitalele au cerut ajutoare guvernamentale şi generatoare de curent pentru ca pacienţii să nu aibă de suferit.

Dar coșmarul continuă: 90 de milioane de americani sunt în bătaia unei noi dezlănțuiri a iernii. Dinspre sud, urgia s-a îndreptat către est, aducând un strat proaspăt de zăpadă în New York și în capitală federală.