Președintele Nigeriei neagă zvonurile că ar fi fost înlocuit de o clonă: Sunt chiar eu, adevăratul!

Președintele Nigeriei, Muhammadu Buhari, a negat zvonurile potrivit cărora el ar fi fost înlocuit de o clonă, susținând că sunt doar niște ”zvonuri ignorante”.

Potrivit CNN, el a anunțat duminică pe Twitter că a vorbit despre aceste zvonuri în timpul unei vizite oficiale în Polonia.

”Una dintre întrebările cu care m-am confruntat în timpul întâlnirilor mele cu nigerienii din Polonia a fost dacă eu am fost clonat sau nu. Aceste zvonuri ignorante nu mă surprind - când am fost plecat în concediu medical, anul trecut, mulți au sperat că am murit”, a scris Buhari.

În 2017, președintele Nigeriei a petrecut mult timp la Londra, pentru a se trata de o afecțiune care nu a fost dezvăluită publicului. La un moment dat, el a lipsit din Nigeria 3 luni de zile.

Absența sa îndelungată a provocat apariția unor speculații pe internet, iar unul dintre zvonuri spune că ar fi murit. Duminică, președintele a postat mesaje pe Facebook și Instagram spunând că acest zvon i-a făcut pe unii oameni să vorbească cu vicepreședintele Yemi Osinbajo, cerându-i acestuia să-i pună pe ei în funcțiile de adjuncți.

”Asta l-a jenat foarte mult. Am discutat despre asta când m-a vizitat în timp ce eram în covalescență. Și pot să vă asigur că în tot acest timp am fost eu, adevăratul eu. Luna aceasta îmi voi sărbători a 76-a aniversare de naștere. Și mă țin bine în continuare”, a anunțat președintele Nigeriei.

