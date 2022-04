Președintele Germaniei: ”Nu credeam că Putin va accepta prăbușirea țării sale de dragul nebuniei sale imperialiste”

Citește AICI cele mai noi informații despre războiul din Ucraina



Președintele german Frank-Walter Steinmeier recunoaște astăzi că a fost o greșeală cooperarea economică cu Rusia, scrie The Guardian, care citează Nexta.

????️"I did not believe that Vladimir Putin would accept the complete economic, political and moral collapse of his country for the sake of his imperial madness," Steinmeier said.