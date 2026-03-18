Între timp, o parte dintre cubanezi au din nou electricitate, după o pană de curent la nivel național care a durat peste 30 de ore. Asta, în condițiile în care majoritatea populației este la limita supraviețuirii, situație agravată și de blocarea aprovizionării cu combustibil de către Statele Unite.

„SUA amenință Cuba cu răsturnarea ordinii sale constituționale. Dar orice agresor extern va întâmpina o rezistență de neclintit”, i-a transmis președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel lui Donald Trump.

Asta după ce liderul de la Casa Albă și-a intensificat retorica împotriva regimului comunist de la Havana - "Fie o eliberez, fie o cuceresc. Aș putea face orice", a declarat Trump.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Cuba are o economie care nu funcționează și un sistem politic și guvernamental care nu o poate repara. Așa că trebuie să se schimbe radical. Au de luat niște decizii importante acolo”.

Liderul de la Havana nu ezită să dea vina pe americani pentru dezastrul economic al țării sale. Asta în timp ce Cuba încearcă să-și revină după o pană de curent generalizată care i-a lăsat în beznă pe cei zece milioane de locuitori ai insulei.

Patrick Oppman, corespondent CNN, Havana: „A fost prima pană de curent la nivel național de când Donald Trump, în ianuarie, a întrerupt furnizarea de petrol acestei insule, după atacul asupra Venezuelei și amenință țări precum Mexicul cu sancțiuni și tarife vamale uriașe, dacă vor mai trimite petrol Cubei. Rezultatul a fost catastrofal pentru economia cubaneză, aflată și așa în dificultate”.

Ajunși în pragul disperării mai mulți locuitori din Havana au început să protesteze în toiul nopții și chiar au încercat să incendieze un sediu al Partidului Comunist. Revolta a fost însă reprimată în scurt timp de forțele de ordine.

Dalba Obiedo, localnic: „Penele de curent mă scot din minți. Uite, aseară am căzut pe o scară cu 27 de trepte. Acum trebuie să mă operez la maxilar. Am căzut pentru că s-a luat curentul”.